Пенсионеры в России с выплатами до 24 800 рубл. получат надбавку в 2022 году

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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Пенсионерам Российской Федерации, получающим менее ПМ, установленного в регионе, сообщили о всех инновациях последнего времени. С 2022 года всех этих людей преклонного возраста ожидает приятный сюрприз. Такая информация прозвучала от ведущего эксперта по пенсионному обеспечению Анастасии Киреевой, сообщает онлайн издание PRIMPRESS.
Как утверждает Киреева, с 2022 года претерпевает существенные изменения весь механизм по назначению россиянам социальных доплат к пенсионным выплатам. Подобные доплаты перечисляются пенсионерам, у которых выплаты недотягивают до уровня ПМ в конкретном регионе России.
«В прежние времена граждане пожилого возраста с невысоким пенсионным доходом вынуждены были самостоятельно подавать заявление. На основании данного прошения они затем получали дополнительные деньги. Теперь же всё переменилось. Все те же самые денежные надбавки пенсионерам будут назначать на полном автомате, то есть беззаявительно», — сообщила эксперт по пенсионным вопросам.
Уже буквально с февраля 2022 года пенсионеры Российской Федерации будут получать подобные автоматические доплаты. В зависимости от размера пенсии и его отношению к ПМ доплата может быть как федеральной, так и региональной. Прожиточный минимум пенсионеров отличается в зависимости от региона проживания человека. Например, минимальный показатель зафиксирован в Белгородской области и составляет 9 141 рубль в этом году. А максимум установлен на Чукотке, где пенсионеры должны получать минимум 24 812 рублей. В Приморье ПМ для пенсионеров с 2022 года равняется 12 950 рублям. То есть если пенсия человека меньше, ему назначат доплату до этого показателя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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