Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское
Фото из открытых источников

Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза «Агроэкспорт», передает РИА Новости.

Российское вино поставляют в тридцать стран мира, но львиная доля поставок приходится на Украину и Китай. Также пользуется оно популярностью в Южной Осетии, Казахстане и Латвии. С недавних пор вино из нашей страны продают также в Монголию и Словению. Продается российское вино даже во Францию.

Только из Краснодарского края, который является центром виноделия в России, вино поставляется в 20 стран мира.

Рост импорта российского вина связан со многими факторами. Сыграла роль пандемия, а неурожай винограда во Франции, Италии и Испании тоже вынудил многих искать новых поставщиков.

Стоит отметить, что цены на российское вино существенно поднялись. И это связано не только с ростом импорта. Сыграло роль и то, что подорожали расходы на пробки, этикетки, подорожала стеклотара и упаковка.

«Импорт подорожал, и поставок из Европы стало меньше. Это на руку участникам Евразийского экономического союза. В том числе отечественным производителям в ценовой категории пятьсот рублей за бутылку», - рассказывает управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Николай Долгих.

Тем не менее, рост доли российского вина на рынке многих стран будет расти, даже несмотря на повышение цен. «Агроэкспорт» считает, что в ближайшие годы винный импорт превысит 25 миллионов долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пенсионеры в России с выплатами до 24 800 рубл. получат надбавку в 2022 году

Сегодня, 13:24

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

Сегодня, 12:19

ПФР разъяснил россиянам, когда придет выплата 8 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 10:59

Пожилых граждан в России призвали обратиться в соцзащиту за выплатой 3 тыс. рублей

Сегодня, 09:09

Пенсионеров в России обрадовали новой выплатой 6 тыс. 600 рублей с 24 января 2022 года

Вчера, 19:04

10 000 придут каждому, у кого есть карта «Мир»

Вчера, 18:34

Каждый россиянин в возрасте от 28 до 72 лет получит 17 тыс. 200 рублей

Вчера, 18:04

Пенсионеры в России неприятно удивились размеру пенсий после индексации на 8,6%

Вчера, 16:34

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 400 рублей после индексации на 8,6% с февраля 2022 года

Вчера, 15:44

Власти предупредили россиян 1960–1966 годов рождения о том, что их ждет

Вчера, 15:29

ПФР дал разъяснение пожилым жителям РФ о выплате 5 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Вчера, 12:09

ПФР: индексация пенсий на 8,6% не коснется работающих российских пенсионеров

Вчера, 11:34

Центробанк предупредил россиян, использующих наличные деньги

Вчера, 10:54

Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

Вчера, 08:24

В Пенсионном фонде напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1211 рублей

20-01-2022, 21:29

Ресторатор Коновалов: антиковидная политика властей Петербурга нацелена на уничтожение бизнеса

20-01-2022, 20:00

Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

20-01-2022, 18:49

Деньги придут на карту: кому 21–23 января зачислят 3 тыс. рублей от соцзащиты

20-01-2022, 16:54

Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

20-01-2022, 14:04

В 2022 году путешествующие по РФ семьи с детьми получат разовую выплату в 5000 рублей

20-01-2022, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

20-01-2022, 12:44

0

В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...

Подробнее
Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

20-01-2022, 12:04

0

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...

Подробнее
«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

19-01-2022, 15:52

0

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...

Подробнее
Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

19-01-2022, 22:44

0

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

19-01-2022, 16:39

0

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....

Подробнее
Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

20-01-2022, 19:59

0

С 10 по 20 февраля будут проведены совместные манёвры войск Белоруссии и Российской Федерации под названием «Союзная...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

20-01-2022, 14:15

0

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...

Подробнее
Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

20-01-2022, 14:04

0

Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...

Подробнее
«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

20-01-2022, 13:51

0

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...

Подробнее
Ресторатор Коновалов: антиковидная политика властей Петербурга нацелена на уничтожение бизнеса

Ресторатор Коновалов: антиковидная политика властей Петербурга нацелена на уничтожение бизнеса

20-01-2022, 20:00

0

Петербургский ресторатор Александр Коновалов высказался об антиковидной политике властей Санкт-Петербурга, отметив, что...

Подробнее