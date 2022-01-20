Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза «Агроэкспорт», передает РИА Новости .

Российское вино поставляют в тридцать стран мира, но львиная доля поставок приходится на Украину и Китай. Также пользуется оно популярностью в Южной Осетии, Казахстане и Латвии. С недавних пор вино из нашей страны продают также в Монголию и Словению. Продается российское вино даже во Францию.

Только из Краснодарского края, который является центром виноделия в России, вино поставляется в 20 стран мира.

Рост импорта российского вина связан со многими факторами. Сыграла роль пандемия, а неурожай винограда во Франции, Италии и Испании тоже вынудил многих искать новых поставщиков.

Стоит отметить, что цены на российское вино существенно поднялись. И это связано не только с ростом импорта. Сыграло роль и то, что подорожали расходы на пробки, этикетки, подорожала стеклотара и упаковка.

«Импорт подорожал, и поставок из Европы стало меньше. Это на руку участникам Евразийского экономического союза. В том числе отечественным производителям в ценовой категории пятьсот рублей за бутылку», - рассказывает управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Николай Долгих.

Тем не менее, рост доли российского вина на рынке многих стран будет расти, даже несмотря на повышение цен. «Агроэкспорт» считает, что в ближайшие годы винный импорт превысит 25 миллионов долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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