ПФР разъяснил россиянам, когда придет выплата 8 тыс. рублей в 2022 году

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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Работники ПФР объяснили, когда граждане Российской Федерации смогут получить выплату, положенную от государства. Отдельным людям она учреждена в сумме 8 000 рублей. На этот счёт россияне очень активно интересуются и задают много вопросов. Особенно активна сейчас переписка в социальных сетях. Об этом пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS.
Имеется в виду пособие, назначенное в России относительно недавно. Эти деньги перечисляются из бюджета ПФР. Средства будут выплачиваться родителям, воспитывающим своих детей в одиночку. При этом дети должны быть возрастом от 8 до 16 лет включительно. Чтобы получать деньги от государства, гражданам необходимо иметь доход на уровне ниже прожиточного минимума в регионе. Рассчитать уровень получаемого дохода можно, если взять общую сумму за год и разделить на количество членов семьи.
В настоящее время январь 2022 года постепенно заканчивается. Из-за этого многочисленные родители российских детей уже начали активно задавать вопросы: когда же начнутся выплаты за январь. Такими вопросами граждане буквально завалили ПФР в социальных сетях. В ведомстве напомнили, что подобные пособия за январь 2022 года многим российским получателям отправлены раньше срока в конце декабря 2021 года. Вследствие долгих праздников в январе случилось изменение в графике выплат.
«В итоге выплату на детей 8-17 лет родители получили два раза в декабре», – подчеркивают в ПФР.
А следующую выплату, по словам специалистов, стоит ждать на счетах уже в феврале.
«По обычному графику вам бы за декабрь перечислили в январе только. А в связи с праздниками перечислили раньше (в конце декабря). Поэтому следующая выплата уже в феврале за январь», – объяснили в ведомстве.
Отметим, что размер такого пособия составляет половину от прожиточного минимума для детей в регионе проживания. Например, в Приморском крае, по данным ПФР, это 8 013 рублей в месяц. А в среднем по России речь идет о сумме в 6 137 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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