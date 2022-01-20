Пожилых граждан в России призвали обратиться в соцзащиту за выплатой 3 тыс. рублей

Некоторые пенсионеры могут оформить разовую выплату в размере 3 тыс. рублей.

Чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться в отделения социальной защиты населения, передает PRIMPRESS .

Речь идет о социальной выплате, которая именуются как разовая материальная помощь. Начисляется эта выплата только один раз. Чтобы получить ее, стоит поторопиться, поскольку для ее назначения необходимо время.

Получить такую выплату могут те пенсионеры, у которых есть звание ветерана труда, или же пенсионеры, которые ранее страдали от последствий техногенных катастроф. Подать заявление на эту выплату могут ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры с определенной группой инвалидности.

Выплата назначается, если пенсионер попал в сложную жизненную ситуацию. Специалисты тщательно проверяют материальное состояние пожилых граждан, прежде чем перевести им деньги.

Размер этой выплаты зависит от региона проживания, но сейчас в среднем по стране выплачивается по 3 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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