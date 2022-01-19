Пенсионеров в России обрадовали новой выплатой 6 тыс. 600 рублей с 24 января 2022 года

Сегодня, 19:04

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Пенсионеров в России обрадовали новой выплатой 6 тыс. 600 рублей с 24 января 2022 года
Фото из открытых источников

Лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказал мнение о необходимости введения новой выплаты. Деньги планируется прибавлять к пенсии ежемесячно, начиная с определенного возраста. Соответствующий законопроект уже находится в Госдуме. Сейчас выплата гражданам, которым исполнилось 80 лет, увеличат вдовое. По мнению авторов законопроекта, прибавку россияне могли бы получать уже с 75 лет. Депутаты предлагают снизить планку для такой выплаты на пять лет, так как многие россияне не доживают до 80 лет.

Таким образом, если российские депутаты одобрят предложение, то некоторые граждане пенсионного возраста начнут получать к пенсии дополнительные деньги, пишет primpress.ru.

Известно, что в прошлом году размер фиксированной выплаты составлял 6 044 рубля, но после индексации на 8,6 % ее  сумма будет равна уже 6 564 рублям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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