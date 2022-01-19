10 000 придут каждому, у кого есть карта «Мир»

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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Каждому держателю банковской карты национальной платежной системы «Мир» зачислят по десять тысяч. Но для этого нужно зарегистрировать свою карту в системе через сайт «Приветмир» и совершить покупку. В пресс-службе оператора карты заявили, что этот бонус можно получить до конца марта. Воспользоваться этой возможностью могут все владельцы, вне зависимости от того, каким банком была выпущена карта. После регистрации карты поступит код, который можно обменять на новую возможность.
Код принимается в любом флагманском магазине ювелирной российской сети Sokolov. Для этого следует прийти в магазин и назвать сотруднику свой номер телефона, а также код. После этого владельцу карты начислят по десять тысяч бонусов на счет, а потратить их можно будет в магазинах сети, пишет primpress.ru.
Кроме того, владелец пластика получит серебряную подвеску, которую можно будет носить как украшение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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