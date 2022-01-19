Каждый россиянин в возрасте от 28 до 72 лет получит 17 тыс. 200 рублей

Сегодня, 18:04

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Каждый россиянин в возрасте от 28 до 72 лет получит 17 тыс. 200 рублей
Фото из открытых источников

Недавно интернет-ресурсы распространили новость о единовременной денежной выплате, которая полагается определенной категории  граждан. Размер пособия установлен на уровне 17 200 рублей, пишут в Cети.

Сообщение о новой денежной выплате, которое распространяется по популярным мессенджерам, начинается словом «дождались».

В тексте сообщения отмечается, что правительство подписало новый законопроект, согласно которому и будет выдано это пособие. Также сообщается, что деньги начнут выплачивать уже со 2 февраля.

Распространители подобных сообщений обещают деньги каждому гражданину, который родился в промежутке между 1950 и 1994 годами. Кроме того, в таких уведомления есть ссылка, по которой можно найти свою фамилию и после этого получить деньги, пишет primpress.ru.

Но, как говорят специалисты в области кибербезопасности, такие сообщения распространяют мошенники. Если доверчивый человек перейдет по ссылке, то, скорее всего, его попросят ввести данные банковской карты, чего делать ни в коем случае нельзя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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