Пенсионеры в России неприятно удивились размеру пенсий после индексации на 8,6%

Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились. Увы, прибавка не сможет даже перекрыть их расходы - к слову, существенно увеличившиеся, так как серьезно выросли и цены.

«У меня пенсия 9141 рубль была в декабре. Да, это минималка, но все же. Получается, что с февраля будет 9 927 рублей. И что, я теперь заживу хорошо? Новой прибавки ни на что не хватит», - сетует пенсионерка, представившаяся Светланой.

И таких недовольных очень много. Инфляция банально «съедает» положенную прибавку.

Как известно, с января трудовые пенсии повысили по плановому показателю на 5,9%. Но этот процент не устроил президента страны Владимира Путина. Он указал на то, что инфляция составила 8,4%, и настоял на повышении пенсий на 8,6%.

Но даже такая прибавка не даст возможности сохранить уровень доходов, который был на начало 2021 года, пишет PRIMPRESS, отмечая, что цены на продукты за год увеличились на все 20, а то и 30%.

А ведь еще увеличилась стоимость лекарств - для пенсионеров они едва ли не второй хлеб. Стали больше пожилые граждане платить и за услуги ЖКХ, за проезд.

«В общем, как были нищие, так нищими и остались», - констатировала еще одна пенсионерка, Ольга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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