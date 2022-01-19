Пенсионеры в России неприятно удивились размеру пенсий после индексации на 8,6%

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились. Увы, прибавка не сможет даже перекрыть их расходы - к слову, существенно увеличившиеся, так как серьезно выросли и цены.
«У меня пенсия 9141 рубль была в декабре. Да, это минималка, но все же. Получается, что с февраля будет 9 927 рублей. И что, я теперь заживу хорошо? Новой прибавки ни на что не хватит», - сетует пенсионерка, представившаяся Светланой.
И таких недовольных очень много. Инфляция банально «съедает» положенную прибавку.
Как известно, с января трудовые пенсии повысили по плановому показателю на 5,9%. Но этот процент не устроил президента страны Владимира Путина. Он указал на то, что инфляция составила 8,4%, и настоял на повышении пенсий на 8,6%.
Но даже такая прибавка не даст возможности сохранить уровень доходов, который был на начало 2021 года, пишет PRIMPRESS, отмечая, что цены на продукты за год увеличились на все 20, а то и 30%.
А ведь еще увеличилась стоимость лекарств - для пенсионеров они едва ли не второй хлеб. Стали больше пожилые граждане платить и за услуги ЖКХ, за проезд.
«В общем, как были нищие, так нищими и остались», - констатировала еще одна пенсионерка, Ольга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными...Подробнее
В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....Подробнее
Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...Подробнее
Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...Подробнее
Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...Подробнее
Комментировать