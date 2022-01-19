Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 400 рублей после индексации на 8,6% с февраля 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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С февраля 2022 года неработающие пенсионеры в России будут получать свои пенсии, проиндексированные к декабрю минувшего года, на 8,6%. То есть по показателю, немного превышающему инфляцию в стране - на 8,6%. Пенсионные эксперты подсчитали, на сколько увеличатся пенсии в среднем после инициированного президентом повышения. Оказалось, что в среднем прибавка составит 1 400 рублей.
Граждане пенсионного возраста, которых вконец запутали новости об индексации и доиндексации выплат, сами могут подсчитать сумму прибавки, которая полагается. Для этого надо взять размер пенсии, которую человек получал в 2021 году, и умножить его на коэффициент 1,086. Результатом вычисления будет сумма, которую пенсионер будет получать с февраля.
Стоит отметить, что январские пенсии в стране были проиндексированы изначально на 5,9%. Но гражданам на заслуженном отдыхе и этот коэффициент доведут до 8,6. Прибавка в виде доиндексации на 2,7% придет вместе с февральской пенсией.
В заключение хотим порадовать военных пенсионеров: хорошие новости есть и для них. Им не придется ждать октябрьской индексации выплат. Военные пенсионеры также получат индексацию в размере 8,6%, как и гражданские, и тоже с января 2022 года. Соответствующее распоряжение правительству во время выступления на заседании Совбеза отдал президент РФ Владимир Путин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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