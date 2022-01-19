Власти предупредили россиян 1960–1966 годов рождения о том, что их ждет

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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Россиянам, родившимся в период между 1960 и 1966 годами, напомнили об изменении правил выхода на пенсию по старости.
Как рассказала заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова, для выхода на пенсию по старости следует соблюсти три условия. Помимо того, что следует достичь пенсионного возраста, надо еще и накопить стаж, а также пенсионные коэффициенты. Эксперт напомнила, что в этом году будет действовать повышение пенсионного возраста на полтора года по сравнению со старыми правилами. Другими словами, на пенсию смогут выйти женщины 1965 года рождения и мужчины, родившиеся в 1960 году. А вот женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года рождения прибавят три года. То есть им придется работать как минимум до 2024 года, пишет primpress.ru. Кроме того, ужесточат требования по стажу и пенсионным баллам. Так, в прошлом году для страховой пенсии по старости нужно было накопить 12 лет стажа, а сейчас речь идет уже о 13 годах. А к 2028 году ПФР назначит пенсию при стаже в 15 лет и 30 пенсионных баллах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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