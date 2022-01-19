ПФР дал разъяснение пожилым жителям РФ о выплате 5 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 12:09

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ПФР дал разъяснение пожилым жителям РФ о выплате 5 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

В Пенсионном фонде России опровергли информацию о предоставлении новой выплаты в размере 5 тысяч рублей для пенсионеров. По словам экспертов, правительство не предоставило никакого законодательного основания для реализации такого проекта, передает «Primpress.ru».

Специалисты ПФР дали комментарий на фоне распространяющейся информации о разовой выплате, которая якобы будет предоставлена для пенсионеров в феврале текущего года. Эксперты подчеркнули, что никаких средств для реализации такой программы не поступало, следовательно, дополнительных выплат в феврале ожидать не нужно. При этом в ПФР напомнили, что в феврале 2022 года будет проходить дополнительная индексация пенсий для тех граждан, которые уже получили увеличение на 5.9% в январе. 

С учетом февральского повышения на 2.7%, итоговое увеличение пенсий составит 8.6%. При этом в ПФР не исключили, что в перспективе для отечественных пенсионеров будет сформирована какая-то дополнительная материальная помощь от государства, однако о ней будет объявлено заранее на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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