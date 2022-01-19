Центробанк предупредил россиян, использующих наличные деньги

Недавно СМИ распространили информацию, что в России запретят криптовалюту. Вскоре появились слухи о том, что опасаться стоит гражданам, имеющим наличные деньги, которые якобы планируют заменить безналичными расчетами.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сделал на этот счет заявление. В частности, он сказал, что наличные деньги в стране не исчезнут. Представитель регулятора также подчеркнул, что в ближайшие годы такой вид оплаты отменен не будет.

Чиновник также отметил, что сейчас есть спрос как на бумажные купюры, так и на монеты. Как показали опросы, россияне выступают за то, чтобы не выводили из оборота монеты. Также Алексеев упомянул, что к концу этого года будут пущены в оборот новые купюры номиналом 100 рублей, которые будут лучше защищены от подделывания. Эта мера вскоре распространится и на другие банкноты. По словам чиновника, в рамках денежной реформы, которая в России станет крупнейшая с 90-х годов, внешний вид наличных денег несколько изменится, пишет primpress.ru .

Что касается криптовалют, то их использование в ближайшее время ограничиваться не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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