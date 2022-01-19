ПФР: индексация пенсий на 8,6% не коснется работающих российских пенсионеров

Чиновники ПФР сообщили, кто конкретно из отечественных получателей пенсий не сможет получить в феврале прибавку к своей пенсии, обещанную руководителем страны Владимиром Путиным. Этой категории получателей российских пенсий в следующем месяце поступит пенсионная выплата в обычной сумме. Об этом сегодня сообщило информационное онлайн издание PRIMPRESS.

На днях Государственная дума Российской Федерации приняла в трех чтениях проект закона об увеличении индексации страховых пенсий граждан. Эта цифра принята размером 8,6% в 2022 году. Ранее такое поручение вынес президент государства Владимир Путин. Лидер страны обратил внимание на то, что по результатам 2021 года в Российской Федерации сохраняется чрезвычайно высокий инфляционный уровень. Теперь по-новому пожилые люди страны получат свои увеличенные пенсии уже в феврале нынешнего года. Отмечается, что повышение пенсий на 8,6% осуществляется для российских граждан преклонного возраста по отношению к выплате декабря 2021 года.

За январь пенсионеры получат прибавку в размере 2,7%, так как с 1 января 2022 года страховые пенсии уже были увеличены на 5,9%. Но выплатить эти деньги в виде добавочной суммы смогут далеко не всем пенсионерам. В ПФР рассказали - российский закон предусматривает, что повышать будут страховые пенсии лишь неработающих граждан.

«Работающие пенсионеры, как и раньше, получат пенсию в привычном размере», — отметили в ведомстве.

Там добавили, впрочем, что прибавка сама по себе никуда не потеряется. Ее пенсионеры смогут получить только после того, как оставят официальное место работы.

«После окончания трудовой деятельности им начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с учетом всех повышений, имевших место в период работы», — уточнили специалисты фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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