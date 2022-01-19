ПФР: индексация пенсий на 8,6% не коснется работающих российских пенсионеров

Сегодня, 11:34

0

Image 16+
ПФР: индексация пенсий на 8,6% не коснется работающих российских пенсионеров
Фото из открытых источников

Чиновники ПФР сообщили, кто конкретно из отечественных получателей пенсий не сможет получить в феврале прибавку к своей пенсии, обещанную руководителем страны Владимиром Путиным. Этой категории получателей российских пенсий в следующем месяце поступит пенсионная выплата в обычной сумме. Об этом сегодня сообщило информационное онлайн издание PRIMPRESS. 

На днях Государственная дума Российской Федерации приняла в трех чтениях проект закона об увеличении индексации страховых пенсий граждан. Эта цифра принята размером 8,6% в 2022 году. Ранее такое поручение вынес президент государства Владимир Путин. Лидер страны обратил внимание на то, что по результатам 2021 года в Российской Федерации сохраняется чрезвычайно высокий инфляционный уровень. Теперь по-новому пожилые люди страны получат свои увеличенные пенсии уже в феврале нынешнего года. Отмечается, что повышение пенсий на 8,6% осуществляется для российских граждан преклонного возраста по отношению к выплате декабря 2021 года. 

За январь пенсионеры получат прибавку в размере 2,7%, так как с 1 января 2022 года страховые пенсии уже были увеличены на 5,9%. Но выплатить эти деньги в виде добавочной суммы смогут далеко не всем пенсионерам. В ПФР рассказали -  российский закон предусматривает, что повышать будут страховые пенсии лишь неработающих граждан. 

«Работающие пенсионеры, как и раньше, получат пенсию в привычном размере», — отметили в ведомстве. 

Там добавили, впрочем, что прибавка сама по себе никуда не потеряется. Ее пенсионеры смогут получить только после того, как оставят официальное место работы. 

«После окончания трудовой деятельности им начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с учетом всех повышений, имевших место в период работы», — уточнили специалисты фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР: индексация пенсий на 8,6% не коснется работающих российских пенсионеров

Сегодня, 11:34

Центробанк предупредил россиян, использующих наличные деньги

Сегодня, 10:54

Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

Сегодня, 08:24

В Пенсионном фонде напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1211 рублей

Вчера, 21:29

Ресторатор Коновалов: антиковидная политика властей Петербурга нацелена на уничтожение бизнеса

Вчера, 20:00

Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 18:49

Деньги придут на карту: кому 21–23 января зачислят 3 тыс. рублей от соцзащиты

Вчера, 16:54

Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Вчера, 14:04

В 2022 году путешествующие по РФ семьи с детьми получат разовую выплату в 5000 рублей

Вчера, 12:49

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Вчера, 12:44

Для ряда жителей в РФ готовят новую льготу. Кого затронет

Вчера, 10:54

Пенсионеров в России предупредили о списаниях выплат в январе 2022 года

Вчера, 09:29

Стало известно, когда гражданам в России зачислят по 7 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 09:09

Глава Петербургского ЗакСа заявил о том, что въезд в центр города может стать платным

19-01-2022, 21:04

Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 22 января

19-01-2022, 19:34

Пенсионерам от 80 лет в январе поступит дополнительная выплата 6000 рублей

19-01-2022, 17:24

Стало известно, почему в РФ за 30 лет стажа дают пенсию всего 10 000 рублей

19-01-2022, 16:14

ПФР начал прием заявлений от россиян на выплату 10 тыс. рублей в 2022 году

19-01-2022, 10:24

Граждан в РФ предупредили о подорожании хлеба в 2022 году на 9%

19-01-2022, 09:44

После индексации пенсий на 8,6% всех пожилых россиян ждет новая беда

19-01-2022, 09:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Вчера, 12:44

0

В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...

Подробнее
«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

19-01-2022, 15:52

0

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...

Подробнее
Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

18-01-2022, 16:54

0

Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....

Подробнее
Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Вчера, 12:04

0

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...

Подробнее
Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

19-01-2022, 22:44

0

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...

Подробнее
Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

18-01-2022, 12:09

0

В Вашингтоне прекрасно понимают, что если Россия разместит свое ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле, то она получит...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Вчера, 14:15

0

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

19-01-2022, 16:39

0

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....

Подробнее
Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

18-01-2022, 16:34

0

Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными...

Подробнее
«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

Вчера, 13:51

0

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...

Подробнее