Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
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В 2022 году пенсионные выплаты для разных категорий граждан будут повышаться несколько раз, рассказала заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова.
Она напомнила о периодах, на которые запланировано повышение пенсионных выплат, передает PRIMPRESS.
Вся информация о датах индексаций федеральных выплат, подчеркнула Бибикова, была не раз озвучена и правительством, и Пенсионным фондом. Индексироваться будут в этом году страховые пенсии, социальные пенсии и выплаты по инвалидности, а также выплаты по потери кормильца, социальные пособия, а также материнский капитал.
С 1 января проиндексировали страховые пенсии. Выросли выплаты по старости, инвалидности и пенсии, назначенные в связи с потерей кормильца. Размер индексации составил 8,6%.
С 1 февраля выросли такие денежные пособия, выплачиваемые ежемесячно инвалидам всех групп, участникам и вдовам участников ВОВ, ветеранам боевых действий, чернобыльцам. Ежегодно эти выплаты растут по уровню инфляции предыдущего года и в 2022 году их проиндексируют, предварительно, на 8,4%.
Также в феврале повысят маткапитал. Его повысят в соответствии с реальным увеличением цен за прошедший год. Уровень индексации маткапитала будет озвучен в ближайшее время.
А с 1 февраля повысятся социальные и государственные пенсии. Социальные пенсии получают те, кто не может получать страховые пенсии, так как у него нет достаточно пенсионных коэффициентом и стажа. Государственные пенсии получают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Им выплаты пересчитывают по коэффициенту роста прожиточного минимума за предыдущий год. Предварительно, в этом году они вырастут на 7,7%.
И уже с 1 августа будут пересчитаны страховые пенсии работающих пенсионеров. Им поднимут пенсии с учетом заработанных за год баллов, и максимум это может быть около 300 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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