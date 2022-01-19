В Пенсионном фонде напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1211 рублей

Вчера, 21:29

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В Пенсионном фонде напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1211 рублей
Фото из открытых источников

О том, кому из граждан России положен набор социальных услуг, Пенсионный фонд России напомнил на своей официальной Facebook-странице. Ведомство также подчеркнуло, что граждане вправе получить его не в натуральном виде, а взять деньгами. В месяц это будет 1 211 рублей.

«Право на набор социальных услуг имеют инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиационных аварий, Герои социалистического труда, Герои труда РФ, Герои Советского Союза и Российской Федерации», - разъясняет ПФР.

Набор социальных услуг (НСУ) состоит из рецептурных лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных продуктов (лечебное питание для детей-инвалидов). Входят в него путевки на оздоровление (санитарно-курортное лечение), бесплатный проезд в пригородном ж/д транспорте, а также на международном - если речь идет о том, чтобы добраться до места лечения и обратно.

Сумма данного набора, как отмечают в ПФР, с февраля нынешнего года будет составлять 1211 рублей в месяц. НСУ можно брать как в натуральном виде, так и в виде выплаты - то бишь, деньгами. Изменить форму получения услуги граждане в РФ могут до 1 октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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