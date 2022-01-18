Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

У россиян, пользующихся мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» или его десктоп-версией, появилась новая возможность. Теперь можно выпускать одну из самых выгодных в стране карт и сразу же ею пользоваться. Такой новостью многих клиентов банка обрадовал директор дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев. Он сказал, что сейчас в банке посредством онлайн выпускается около 36% всех дебетовых карт, но в ближайшие два года эта доля должна составить уже 50%. Ковалев сообщил, что Сбербанк планирует отказаться от выпуска карт в пластике, пишет primpress.ru .

Для выпуска виртуальной карты в приложении есть кнопка «Давайте без пластика». Карта будет сформирована в несколько кликов, а если понадобится версия в пластике, то ее можно будет получить в любом отделении банка. Виртуальная карта ничем не будет отличаться от пластиковой. Ею можно расплачиваться, как и обычной. Если зарегистрировать карту в сервисах бесконтактной оплаты, то покупки можно совершать в магазинах с помощью телефона. Что касается конфиденциальности данных, то стоит заметить, что вся информация передается продавцам в зашифрованном виде.

В приложении «Сбербанк Онлайн» можно и сменить пин-код карты, и установить по ней денежные лимиты. Кроме того, можно перевыпустить карту, не выходя из дома. Реквизиты карты можно посмотреть и легко скопировать в личном кабинете.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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