Деньги придут на карту: кому 21–23 января зачислят 3 тыс. рублей от соцзащиты

Сегодня, 16:54

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Деньги придут на карту: кому 21–23 января зачислят 3 тыс. рублей от соцзащиты
Фото из открытых источников

С 21 по 23 января придут выплаты тем, кто получает начисления по линии соцзащиты.

Как объяснили эксперты, из-за новогодних праздников привычный график выплат сместился, передает PRIMPRESS. Но все же важно то, что все выплаты должны поступить не позднее 26 января.

Сместились даты начисления тем, кто получает выплаты в первые числа месяца. Это связано с тем, что январь начинался с длительных выходных. Поэтому некоторые выплаты, ранее приходившие до 16 числа, зачислят уже ближе к концу месяца. Тем не менее, все выплаты будут переведены на счета граждан.

До конца текущей неделе, объяснили эксперты, получат выплаты многодетные семьи и малоимущие родители, которым начисляют помощь на детей.

Также вскоре придет и единовременная выплата беременным женщинам и кормящим матерям из семей с низким уровнем доходов. Размер этой выплаты в регионах отличается. К примеру, в Пермском крае это пособие составляет почти 3 тыс. рублей. А матерям, у которых родилось сразу трое и более детей разовая выплата составит около 5,7 тыс. рублей.

В феврале пособия и выплаты будут приходить по обычному графику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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