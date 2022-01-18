Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года

Сегодня, 14:04

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Юрист Сивакова рассказала, на сколько выросли военные пенсии в январе 2022 года
Фото из открытых источников

Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели получат свои выплаты за январь. Причем, как пишет PRIMPRESS, средства поступят в «немного повышенном размере».

Прибавка, по словам пенсионного юриста Ирины Сиваковой, действительно незначительная и мало ощутима - повышение выплат состоялось на 0,43%. И речь в данном случае вовсе не об индексации - она, как известно, запланирована на осень нынешнего года. Это была корректировка понижающего коэффициента денежного довольствия, который применяется при расчете пенсии. И она оказывает влияние на размер выплат.

Первый замминистра обороны РФ Леонид Горин ранее привел статистику по среднему размеру военных пенсий в нашей стране. Так, в 2020 году она составляла 26 968 рублей, в 2021-ом - 28 289 рублей. Ожидается, что после корректировки в январе 2022-го пенсионные выплаты военных пенсионеров, вырастут до 28 410 рублей. Это в среднем. Однако большинство военных пенсионеров получают на уровне 27 000 рублей.

«Реальность такова: подполковник в отставке, 24,5 календарных, со льготами 27 лет, при увольнении пункт «в» (негоден в мирное время) и 27 000 пенсия», - рассказал о своем размере пенсии военный пенсионер Владимир Михайлов.

Напомним, что военные пенсии не подпадают под январскую индексацию на 8,6%. Эти пенсии будут повышены в октябре. Плановый показатель индексации определен на уровне 4%, но, вероятно, из-за высокого уровня инфляции и для этой категории он будет пересмотрен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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