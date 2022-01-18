Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

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В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об этом заявили пенсионные эксперты, сообщает издание DEITA.
Существенно повышаются страховые пенсии неработающим пенсионерам. Президент России Владимир Путин все же настоял на том, чтобы пенсионные выплаты им проиндексировали на уровень сверх инфляции - на 8,6, а не на планируемый показатель 5,9%.
Следует сказать, что январские пенсии большинство граждан на заслуженном отдыхе уже получили. Повышение было произведено по плановому показателю - то есть на 5,9%. Это значит, что в феврале придет «доиндексация» за январь - речь о прибавке в размере 2,7% от декабрьской пенсии. Кроме того, с февраля пенсионерам начнет приходить пенсия, проиндексированная уже на 8,6%. Этот показатель, к слову, является рекордным за последние годы.
с 1 февраля в России также будут повышены важнейшие социальные надбавки и выплаты - на 8,4%, по фактическому уровню инфляции.
С апреля же ожидается еще одна индексация - социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению станут выше на 7,7%.
А с октября станут больше и военные пенсии. Правда, размер прибавки ожидается более скромный - на уровне 4%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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