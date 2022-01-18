Для ряда жителей в РФ готовят новую льготу. Кого затронет

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
О новой льготе для отдельной категории граждан рассказали эксперты.
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о предоставлении господдержки самозанятых граждан, о чем сообщает KONKURENT.RU.
В законопроекте прописана возможность заключения с самозанятыми договоров в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов. Этот законопроект предполагает внесение поправок в закон «О защите конкуренции».
Эксперты объяснили, что на данный момент действуют две законодательные нормы, противоречащие друг другу. Поэтому изменения необходимы, чтобы исключить одну из них.
Сейчас представители малого и среднего бизнеса могут получить возможность заключить договор об аренде или безвозмездном использовании госимущества после проведения конкурса или аукциона. Но этой льготы нет у физлиц, которые платят профессиональный налог.
Такая ситуация противоречит закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который дает самозанятым право на те же меры поддержки, которые есть для малого и среднего бизнеса.
Эту ситуацию позволит отрегулировать подготовленные изменения в законодательство, после чего и самозанятые смогут заключать договора на использование госимущества на таких же условиях, какие получают малый и средний бизнес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...Подробнее
В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин хотел бы восстановить былую славу России и готов к применению «кровавых методов». Об этом...Подробнее
По сообщению пресс-службы главы региона, по результатам совместной десятидневной проверки правоохранителей и...Подробнее
Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату...Подробнее
Комментировать