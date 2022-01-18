Для ряда жителей в РФ готовят новую льготу. Кого затронет

О новой льготе для отдельной категории граждан рассказали эксперты.

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о предоставлении господдержки самозанятых граждан, о чем сообщает KONKURENT.RU .

В законопроекте прописана возможность заключения с самозанятыми договоров в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов. Этот законопроект предполагает внесение поправок в закон «О защите конкуренции».

Эксперты объяснили, что на данный момент действуют две законодательные нормы, противоречащие друг другу. Поэтому изменения необходимы, чтобы исключить одну из них.

Сейчас представители малого и среднего бизнеса могут получить возможность заключить договор об аренде или безвозмездном использовании госимущества после проведения конкурса или аукциона. Но этой льготы нет у физлиц, которые платят профессиональный налог.

Такая ситуация противоречит закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который дает самозанятым право на те же меры поддержки, которые есть для малого и среднего бизнеса.

Эту ситуацию позволит отрегулировать подготовленные изменения в законодательство, после чего и самозанятые смогут заключать договора на использование госимущества на таких же условиях, какие получают малый и средний бизнес.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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