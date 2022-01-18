В 2022 году путешествующие по РФ семьи с детьми получат разовую выплату в 5000 рублей

Семьям с детьми, которые будут путешествовать по просторам России, в 2022 году будет полагаться единовременная выплата в размере 5000 рублей. Об этом сообщает ресурс PRIMPRESS , ссылаясь на члена Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Волоцкова.

Парламентарий уточнил, что правом на получение дополнительных средств, могут воспользоваться те родители, которые будут сопровождать в туристических поездках своих детей школьного возраста (с 5 по 9 класс).

«Дети будут отправляться в различные маршруты по региону на два дня. При этом по пути школьникам вместе с сопровождающими их взрослыми придется ночевать. Речь идет о путешествиях на выходных», — разъяснил Алексей Волоцков.

Изначально средства будут выделены для финансирования данной программы в 18 российских регионах. Первый этап реализации данного проекта обойдется в 500 миллионов рублей.

Затем программа будет расширена и начнет работать на всей территории РФ.

Сведения о школярах и их родителях, которые будут отправляться в путешествие выходного дня по России, в местные администрации будут подавать школы. После этого вскоре на счета таких семей начнет поступать выплата в размере 5000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700