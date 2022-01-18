Пенсионеров в России предупредили о списаниях выплат в январе 2022 года

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Юрист Иван Соловьев предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества.
Он рассказал, что пожилым гражданам, которые получают выплаты на банковские карты, стоит быть особенно бдительными, передает PRIMPRESS.
Уже известны случаи нового способа кражи денег с банковских карт пожилых граждан, отметил юрист. И есть вероятность того, что жертв мошенников с каждым днем будет становиться все больше.
Пожилые люди зачастую отличаются повышенной доверчивостью, и этим пользуются злоумышленники. Они начали использовать соцсети в новой схеме мошенничества. К пенсионеру пишет через соцсети человек, который представляется его давним знакомым и рассказывает, что получил выплату за вакцинацию.
Далее мошенник начинает рассказывать, как эта выплата оформляется и заявляет, что для оформления выплаты ему необходимы данные банковской карты. Пенсионер может потерять бдительность и сообщить эту информацию, после чего мошенники списывают моментально все деньги с карты.
Уже установлено, что мошенники взламывают аккаунты, и с них пишут пожилым гражданам. Поэтому крайне важно запомнить, что данные карты нельзя сообщать даже близким друзьям. Любую информацию о помощи и выплатах, которую предлагают через соцсети или по телефону, лучше проверять. Для этого можно обратиться в органы соцзащиты, в Пенсионный фонд, в региональный штаб по борьбе с коронавирусом, позвонив на их горячие линии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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