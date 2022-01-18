Стало известно, когда гражданам в России зачислят по 7 тыс. рублей от ПФР

В ближайшее время по линии Пенсионного фонда придет еще одно пособие, которое получают немало граждан России.

Это пособие в размере 7 тыс. рублей и начисляют матерям детей в возрасте до полутора лет. В ПФР подчеркнули, что семьи получат это пособие до конца месяца, передает PRIMPRESS .

Тем, кто оформил получение выплаты на банковскую карту, деньги начали приходить с 17 января. В ПФР подчеркнули, что до конца месяца, независимо какой способ доставки денег выбран, выплата будет начислена и волноваться по этому поводу не стоит.

В ПФР объяснили, что данная выплата оформляется только неработающим матерям. Размер этого пособия зависит от размера заработной платы матери на последнем месте работы. Но на данный момент минимум для этой выплаты составляет 7 083 рубля. Максимальная сумма данной выплаты составляет около 14,1 тыс. рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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