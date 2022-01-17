Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 22 января

С наступившего 2022 года в национальной платежной системе «Мир» произошли определенные изменения. Буквально в ближайшие дни всех владельцев карт ждет обнуление некоторых показателей.

Изменения касаются оплаты государственных услуг: изменения размера комиссий при оплате госсуслуг. Большая часть комиссий для держателей этого пластика будет обнулена.

Можно привести пример с заказом выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такой документ необходимо иметь каждому, кто приобретает либо продает недвижимость в России. Так как в нем содержится самая полная информация об объекте недвижимости. Эта информация необходима и покупателям, и продавцам, а также финансовым учреждениям, если они кредитуют этих граждан.

В соответствии с новыми условиями при оплате этой выписки через сайт госуслуг владельцам карт «Мир» не придется платить комиссию порталу.

Такое же обнуление произошло с комиссией за оплату штрафов ГИБДД. Эти нововведения предоставлены временно до конца июня этого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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