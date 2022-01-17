Глава Петербургского ЗакСа заявил о том, что въезд в центр города может стать платным

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Власти планируют взимать плату за въезд в исторический центр Петербурга. Об этом Александр Бельский сообщил накануне вечером, давая интервью одной из городских радиостанций.
По его словам, такое решение может быть принято в связи с попытками руководства Северной столицы провести реформу городской транспортной системы для разгрузки центра от транспорта, уменьшения количества пробок и разрешения проблем с парковками. Одним из последствий этого реформирования уже стало увеличение количества платных зон для парковки.
Рассказывая об этом, Бельский сослался на Европу, отметив, что теперь там граждане предпочитают передвигаться на общественном транспорте, отказавшись от личного.
Когда начнёт работать данное нововведение, Бельский не уточнил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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