Пенсионерам от 80 лет в январе поступит дополнительная выплата 6000 рублей

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Пожилые люди, которым исполнилось 80 лет, могут претендовать на увеличение своих пенсионных выплат. К их денежному пособию автоматически добавят вторую фиксированную выплату. У людей младше этого возраста пенсия складывается из фиксированной выплаты и накопительной. 80-летний пенсионер будет получать пособие, рассчитанное по формуле: П = 2 х Фиксированная выплата + Накопительная часть + Надбавки + Доплаты, пишет online-buhuchet.ru.
В январе пенсии проиндексировали на 5,9%, после чего фиксированная часть выплаты составила 6401 руб. Отныне в ежемесячную пенсионную выплату из бюджета ПФР войдут две таких суммы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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