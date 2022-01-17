Стало известно, почему в РФ за 30 лет стажа дают пенсию всего 10 000 рублей

О причинах низкой пенсии даже при большом трудовом стаже рассказали эксперты.

Даже отработав 30 лет, можно в итоге получить пенсию около 10 тыс. рублей. А все из-за норм нынешнего законодательства, пишет PRIMPRESS .

Свою историю анонимно рассказала пенсионерка 1962 года рождения. Пенсию ей назначили еще в 2017 году и составила она около 10 тыс. рублей. Еще 1 140 рублей ей доплачивали за иждивенца. А когда дочь закончила обучение в вузе, и ей исполнилось 23 года, доплату убрали, оставив пенсию в размере 10 337 рублей.

Пенсионерка отметила, что была удивлена такой пенсии, поскольку у нее стаж в 33 года. Но она работала в бюджетной сфере, поэтому часто у нее была низкая занятость и небольшая зарплата. Сейчас ей приходится работать, чтобы воспитывать детей, и поэтому ее пенсию не индексируют.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отметила, что в схожей ситуации оказались многие российские пенсионеры. Низкие пенсии им начисляют при большом стаже из-за того, что размер пенсий зависит даже не столько от стажа, сколько от накопленных человеком пенсионных баллов. И чем выше зарплата, тем больше размер пенсионных взносов, а значит, и больше будет пенсия.

«Так и получается, что вроде бы человек отработал 30-40 лет, но прожить на пенсию невозможно. Даже при наличии тридцатилетнего стажа пенсия может быть низкой, если баллов было накоплено мало. Важно проверять свой баланс на сайте ПФР и в случае чего принимать меры», - рассказывает эксперт.

В итоге многие пенсионеры вынуждены трудиться и после выхода на пенсию, поскольку понимают, что на маленькую пенсию жить не смогут.

Киреева добавила, что можно спустя несколько лет работы на пенсии уволиться и дождаться, когда пенсию пересчитают с учетом индексации. Потом можно снова трудоустроиться и получать уже пенсию с учетом индексаций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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