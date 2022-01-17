ПФР начал прием заявлений от россиян на выплату 10 тыс. рублей в 2022 году

Сейчас в ПФР стартовал прием заявлений на перечисление денежных средств, сумма которых может быть до 10 000 рублей. Российские источники сообщают: чтобы эти деньги выплатили, людям следует принести особую справку.

«Имеется в виду ряд денежных перечислений. Эти выплаты недавно переданы от отделов соцзащиты в ПФР. Теперь же подобное единовременное пособие учреждено от государства нескольким категориям российского населения. Получать такие выплаты будут граждане, которых ещё при СССР подвергали репрессиям. В советские времена этих граждан отправляли на принудительное лечение в психбольницу. Некоторых людей тогда отправили в тюрьму. Эти деньги могут получить их наследники», — написано в сообщении.

Сотрудники Пенсионного фонда рассказали, что, начиная с 2022 года, за получением этих денег следует обращаться к ним. Чтобы выплатили данные средства, необходимо оформить заявление и предоставить справку, доказывающую право на получение денег. Максимальный размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, сообщает издание Online-buhuchet.ru.

Несколько ранее ПФР объяснил, смогут ли россияне получать пенсию, если они работали без трудовой книжки. Выяснилось, совсем без денег гражданина не оставят. Ему может быть назначена социальная пенсия на пять лет позже пенсионного возраста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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