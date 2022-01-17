Граждан в РФ предупредили о подорожании хлеба в 2022 году на 9%

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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За 2022 год хлебобулочные изделия подорожают на 8-9%, предупредил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Он подчеркнул, что факторов, которые способствуют повышению цен на хлеб, несколько, пишет НСН. Но при этом, заявил Канцнельсон, важно то, что при растущем рынке цены на хлебобулочные изделия поднялись на 9%, что все же ниже реальной инфляции.
«С другой стороны, все больше и больше появляется в России пекарен, где пекари сами продают свою продукцию. И они очень четко понимают и знают размер кошелька покупателей, поэтому продают продукцию по той цене, по которой ее удобно и комфортно покупать. Мы здесь не видим каких-то серьезных опасений по росту цен. Он, безусловно, будет. Я думаю, в пределах 8-9% по итогам года. Хлеб – это продукт региональный, поэтому цены разнятся в сельской местности и в крупных городах. Везде достаточно плотная конкуренция, она растет. Поэтому ценовой фактор не приоритетный для отрасли», - сказал Кацнельсон.
Повышение цен на продукты сейчас активно обсуждается экспертами. По мнению главы Института экономики РАН Руслана Гринберга, если ситуация и далее будет развиваться в том же ключе, то в стране могут появиться продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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