Граждан в РФ предупредили о подорожании хлеба в 2022 году на 9%

За 2022 год хлебобулочные изделия подорожают на 8-9%, предупредил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Он подчеркнул, что факторов, которые способствуют повышению цен на хлеб, несколько, пишет НСН . Но при этом, заявил Канцнельсон, важно то, что при растущем рынке цены на хлебобулочные изделия поднялись на 9%, что все же ниже реальной инфляции.

«С другой стороны, все больше и больше появляется в России пекарен, где пекари сами продают свою продукцию. И они очень четко понимают и знают размер кошелька покупателей, поэтому продают продукцию по той цене, по которой ее удобно и комфортно покупать. Мы здесь не видим каких-то серьезных опасений по росту цен. Он, безусловно, будет. Я думаю, в пределах 8-9% по итогам года. Хлеб – это продукт региональный, поэтому цены разнятся в сельской местности и в крупных городах. Везде достаточно плотная конкуренция, она растет. Поэтому ценовой фактор не приоритетный для отрасли», - сказал Кацнельсон.

Повышение цен на продукты сейчас активно обсуждается экспертами. По мнению главы Института экономики РАН Руслана Гринберга, если ситуация и далее будет развиваться в том же ключе, то в стране могут появиться продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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