После индексации пенсий на 8,6% всех пожилых россиян ждет новая беда

Индексация в 8,6% не поможет пожилым гражданам существенно улучшить свое благосостояние. Об этом говорят многие эксперты, отмечая, что после этой индексации россиян ждет новый виток роста цен на продукты, пишет PRIMPRESS .

Президент РФ Владимир Путин ранее дал два поручения. Так, он заявил о необходимости проиндексировать пенсии на 8,6% с учетом того, что инфляция в 2021 году была на уровне 8,4%. Но также он поставил перед правительством задачу выйти к концу текущего года на показатель инфляции в 4%.

Как реализовать эти две задачи, чиновникам предстоит подумать. И повышение индексации снижению инфляции явно способствовать не будет. Примером может послужить 2021 год, когда было решено выплатить всем без исключения пенсионерам по 10 тыс. рублей. Это спровоцировало рост цен в магазинах на 15%. В итоге пенсионеры очень быстро растратили разовую выплату, а цены к предыдущему уровню уже не вернулись.

Что-то подобное эксперты прогнозируют и сейчас. Они полагают, что в феврале цены снова поднимутся, а это нивелирует повышение индексации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700