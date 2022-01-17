После индексации пенсий на 8,6% всех пожилых россиян ждет новая беда

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Индексация в 8,6% не поможет пожилым гражданам существенно улучшить свое благосостояние. Об этом говорят многие эксперты, отмечая, что после этой индексации россиян ждет новый виток роста цен на продукты, пишет PRIMPRESS.
Президент РФ Владимир Путин ранее дал два поручения. Так, он заявил о необходимости проиндексировать пенсии на 8,6% с учетом того, что инфляция в 2021 году была на уровне 8,4%. Но также он поставил перед правительством задачу выйти к концу текущего года на показатель инфляции в 4%.
Как реализовать эти две задачи, чиновникам предстоит подумать. И повышение индексации снижению инфляции явно способствовать не будет. Примером может послужить 2021 год, когда было решено выплатить всем без исключения пенсионерам по 10 тыс. рублей. Это спровоцировало рост цен в магазинах на 15%. В итоге пенсионеры очень быстро растратили разовую выплату, а цены к предыдущему уровню уже не вернулись.
Что-то подобное эксперты прогнозируют и сейчас. Они полагают, что в феврале цены снова поднимутся, а это нивелирует повышение индексации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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