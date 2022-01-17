В ПФР рассказали, что будет с теми, кто работал без трудовой книжки

Какой будет пенсия у тех, кто работал без трудовой книжки, рассказали в Пенсионном фонде России.

Все, в том числе и люди, которые не работали официально, конечно же в пожилом возрасте получат поддержку от государства. В ПФР заявили, что не будет тех, кто не получит вообще никаких выплат, передает PRIMPRESS .

Сейчас все больше граждан интересуются, как им быть, если они всю жизнь проработали без трудовой книжки и не смогут подтвердить нужное количество официального стажа.

Действительно, если при достижении пенсионного возраста у человека не будет необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, то права на страховую пенсию у него не возникнет. Тем не менее, спустя пять лет после достижения пенсионного возраста такому пенсионеру назначат социальную пенсию.

Женщинам в трудовой стаж включат период ухода за ребенком. Но это период до достижения полутора лет за ребенка и не более 6 лет всего.

В ПФР отметили, что сейчас для выхода на страховую пенсию необходимо 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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