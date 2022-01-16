Экономист Николаев рассказал, когда следует начинать хранить сбережения в валюте

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев посоветовал гражданам в России не гнаться за иностранной валютой, а также рассказал, в каком случае свои сбережения стоит переводить из рубля в доллары и евро.

Недавно специалисты сервиса SuperJob обнародовали результаты проведенного исследования, из которых следует, что большинство россиян (46%) убеждены в том, что собственные сбережения, хотя бы частично, следует хранить в долларах. 44% респондентов отдают предпочтение единой европейской валюте. А еще 41% называют лучшей валютой рубль.

Доктор экономических наук, комментируя эти данные, отметил, что действительно пока основные зарубежные валюты не представляют особых рисков. Но ситуацию в любом случае лучше отслеживать.

«Валюта — достаточно привлекательный актив, но что касается доллара, то рассчитывать на него, как на долгосрочное вложение, я бы так не стал, надо просто мониторить ситуацию. Но оговорюсь, что это интересно будет для тех, кто уже купил то, что хотел, и ему больше некуда девать эти деньги», — пояснил Николаев в разговоре с ОСН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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