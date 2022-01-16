В ПФР назвали граждан России для выхода на пенсию по старости в 2022 году

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На протяжении нынешнего, 2022 года, на пенсию по старости должны оформляться те люди пожилого возраста, которые, по прежней версии российского закона, обязаны были уже стать пенсионерами два года назад, в 2020 году. К подобным гражданам сейчас относятся женщины, родившиеся в 1965-м, а также мужчины 1960 года рождения. Это значит, что в текущем, 2022 году, этой категории граждан Российской Федерации должно в реальности уже исполниться 56,5 лет женщинам и 61,5 год мужчинам.
Как рассказали ведущие пенсионные эксперты онлайн-изданию «Нурлат-информ», за счет льготы пенсионные выплаты новым пенсионерам назначались во второй половине 2021-го и будут назначаться в первой половине 2022-го — это зависит от того, в каком полугодии у конкретного человека выпадает его дата рождения. Чтобы указанные граждане смогли получить пенсию по старости, им необходимо отработать установленный минимальный трудовой стаж и заработать коэффициенты — 13 лет и 23,4 коэффициента, соответственно.
Узнать о величине трудового стажа и коэффициентах можно через портал Госуслуг в разделе «Работа и пенсия» или через личный кабинет пенсионного фонда, где можно заказать выписку, а также при личном обращении в ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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