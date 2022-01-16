В ПФР назвали граждан России для выхода на пенсию по старости в 2022 году

Сегодня, 19:39

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В ПФР назвали граждан России для выхода на пенсию по старости в 2022 году
Фото из открытых источников

На протяжении нынешнего, 2022 года, на пенсию по старости должны оформляться те люди пожилого возраста, которые, по прежней версии российского закона, обязаны были уже стать пенсионерами два года назад, в 2020 году. К подобным гражданам сейчас относятся женщины, родившиеся в 1965-м, а также мужчины 1960 года рождения. Это значит, что в текущем, 2022 году, этой категории граждан Российской Федерации должно в реальности уже исполниться 56,5 лет женщинам и 61,5 год мужчинам. 

Как рассказали ведущие пенсионные эксперты онлайн-изданию «Нурлат-информ», за счет льготы пенсионные выплаты новым пенсионерам назначались во второй половине 2021-го и будут назначаться в первой половине 2022-го — это зависит от того, в каком полугодии у конкретного человека выпадает его дата рождения. Чтобы указанные граждане смогли получить пенсию по старости, им необходимо отработать установленный минимальный трудовой стаж и заработать коэффициенты — 13 лет и 23,4 коэффициента, соответственно. 

Узнать о величине трудового стажа и коэффициентах можно через портал Госуслуг в разделе «Работа и пенсия» или через личный кабинет пенсионного фонда, где можно заказать выписку, а также при личном обращении в ПФР. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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