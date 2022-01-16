Пенсии пожилых россиян ждет рекордное за 10 лет сокращение из-за обесцениванию рубля

Несмотря на то, что пенсионные выплаты в России регулярно повышаются, за последние 10 лет они значительно снизились по причине обесценивания рубля на мировом финансовом рынке.

Согласно данным, предоставленным Росстатом, средняя пенсия в 2021 году составила 15 744 рубля. Сегодня 1 российский рубль равен 76 долларам США. Это значит, что сумма выплат составляет 207,05 долларов США. В 2010 году средняя пенсионная выплата была равна 7 476,3 рубля. Однако в пересчете на американскую валюту размер пенсии в 2010 году составлял 249,21 долларов США, что в полтора раза больше, чем сейчас. Тогда курс американской валюты был равен 29-30 рублям за доллар. Министерства финансов России дает прогноз о том, что средний размер пенсионных выплат достигнет 20 000 рублей к 2024 году, пишет abnews.ru .

Как известно, уровень инфляции в 2021 году достиг 8,6%. С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров были увеличены на 5,9%. В апреле должна быть осуществлена индексация социальных пенсий на 7,7%. Однако пенсионные выплаты продолжают снижаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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