Пенсии пожилых россиян ждет рекордное за 10 лет сокращение из-за обесцениванию рубля

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Несмотря на то, что пенсионные выплаты в России регулярно повышаются, за последние 10 лет они значительно снизились по причине обесценивания рубля на мировом финансовом рынке.
Согласно данным, предоставленным Росстатом, средняя пенсия в 2021 году составила 15 744 рубля. Сегодня 1 российский рубль равен 76 долларам США. Это значит, что сумма выплат составляет 207,05 долларов США. В 2010 году средняя пенсионная выплата была равна 7 476,3 рубля. Однако в пересчете на американскую валюту размер пенсии в 2010 году составлял 249,21 долларов США, что в полтора раза больше, чем сейчас. Тогда курс американской валюты был равен 29-30 рублям за доллар. Министерства финансов России дает прогноз о том, что средний размер пенсионных выплат достигнет 20 000 рублей к 2024 году, пишет abnews.ru.
Как известно, уровень инфляции в 2021 году достиг 8,6%. С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров были увеличены на 5,9%. В апреле должна быть осуществлена индексация социальных пенсий на 7,7%. Однако пенсионные выплаты продолжают снижаться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...Подробнее
В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...Подробнее
Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...Подробнее
Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...Подробнее
Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
На авиабазе в Южной Корее произошло крушение истребителя F-35 в результате отказа электроники. По имеющейся информации...Подробнее
Комментировать