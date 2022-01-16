Сбербанк обрадовал всех россиян новой возможностью

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Директор дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев рассказал о новой возможности, которая предоставляется Сбербанком всем российским гражданам. Как он сказал, с сегодняшнего дня в отделении банка можно забрать дебетовую Сберкарту, которая признана одной из самых выгодных в России. Кроме того, пластик доступен для получения зарплаты, пенсии и для других нужд.
Ранее оформить эту карту без выдачи пластика можно было в приложении «Сбербанк Онлайн». А теперь каждый желающий может забрать карту в отделении Сбербанка. Для этого не нужно получать одобрение специалистов или отправлять заявку на получение.
Новый банковский продукт позволяет получать повышенные бонусы за покупки в такси, кафе, ресторанах, а также на АЗС. Так, при оплате на автозаправках начисляется 10% от покупки. Если тратить по карте около 20 тысяч рублей в месяц, за год можно получить до четырех тысяч бонусов, которые можно направить на другие нужды, пишет primpress.ru.
Как заявили в Сбербанке, особые условия по карте предоставляются пенсионерам, молодежи и тем, кто будет получать на нее заработную плату.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...Подробнее
Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...Подробнее
Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...Подробнее
Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...Подробнее
Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...Подробнее
Происшествие произошло в трамвае тридцать шестого маршрута. По сообщению пресс-службы регионального УВО Росгвардии,...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
Комментировать