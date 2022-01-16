Сбербанк обрадовал всех россиян новой возможностью

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев рассказал о новой возможности, которая предоставляется Сбербанком всем российским гражданам. Как он сказал, с сегодняшнего дня в отделении банка можно забрать дебетовую Сберкарту, которая признана одной из самых выгодных в России. Кроме того, пластик доступен для получения зарплаты, пенсии и для других нужд.

Ранее оформить эту карту без выдачи пластика можно было в приложении «Сбербанк Онлайн». А теперь каждый желающий может забрать карту в отделении Сбербанка. Для этого не нужно получать одобрение специалистов или отправлять заявку на получение.

Новый банковский продукт позволяет получать повышенные бонусы за покупки в такси, кафе, ресторанах, а также на АЗС. Так, при оплате на автозаправках начисляется 10% от покупки. Если тратить по карте около 20 тысяч рублей в месяц, за год можно получить до четырех тысяч бонусов, которые можно направить на другие нужды, пишет primpress.ru .

Как заявили в Сбербанке, особые условия по карте предоставляются пенсионерам, молодежи и тем, кто будет получать на нее заработную плату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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