Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии.
Так, по решению президента РФ Владимира Путина, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6% задним числом с 1 января. А это значит, что февральскую пенсию они получат с учетом новой индексации и им будет начислена доплата за январь, поскольку январская индексация была на уровне 5,9%.
Вырастут в этом году и социальные пенсии. Их с 1 апреля повысят на 7,7%. Этот вид пенсии получают те пожилые граждане, которым для получения страховой пенсии не хватило трудового стажа и пенсионных баллов.
В августе пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров. Максимальный размер прибавки будет составлять 296,58 рублей. Такую прибавку получат те, кто за год заработал еще 3 пенсионные балла.
На октябрь запланирована индексация пенсий военных. Ее повысят на 4%, напоминают пенсионные эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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