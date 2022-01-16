Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

Сегодня, 16:54

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Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%
Фото из открытых источников

Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии.

Так, по решению президента РФ Владимира Путина, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6% задним числом с 1 января. А это значит, что февральскую пенсию они получат с учетом новой индексации и им будет начислена доплата за январь, поскольку январская индексация была на уровне 5,9%.

Вырастут в этом году и социальные пенсии. Их с 1 апреля повысят на 7,7%. Этот вид пенсии получают те пожилые граждане, которым для получения страховой пенсии не хватило трудового стажа и пенсионных баллов.

В августе пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров. Максимальный размер прибавки будет составлять 296,58 рублей. Такую прибавку получат те, кто за год заработал еще 3 пенсионные балла.

На октябрь запланирована индексация пенсий военных. Ее повысят на 4%, напоминают пенсионные эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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