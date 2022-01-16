Российских пенсионеров предупредили о пяти запретах при получении выплат

Нарушение ряда правил со стороны пенсионеров может грозить им серьезными неприятностями, вплоть до уголовной ответственности. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, прежде всего пожилой человек не может получать пенсию или льготы сразу по двум основаниям. Если россиянин получил право на льготу как пенсионер по старости и как инвалид, то он должен выбрать одно основание. Так, если военный пенсионер получает деньги за выслугу лет от своего ведомства и при этом обращается в ПФР, чтобы ему назначили пенсию, то в таком случае он нарушает закон. Если вторую пенсию назначат, то переплату необходимо будет вернуть.

Также под запрет может попасть доплата за иждивенца, которая полагается пенсионерам даже за совершеннолетнего, если тот проходит обучение в очной форме. В случае отчисления иждивенца из учебного заведения пенсионер должен сообщить об этом в ПФР. Кроме того, пенсионер не имеет права оформлять уход за нетрудоспособными родственниками. На такую выплату могут претендовать граждане, которые не получают ни пенсий, ни пособий по безработице.

Юрист также упомянула еще один запрет. Так, если пенсионер покинул северный регион, то он лишается части своих выплат, так как с пенсии снимается районный коэффициент. Если пенсионер выехал из региона, но продолжает получать льготы и выплаты, то он поступает не по закону. Переезд за границу также сопряжен с материальными потерями, поскольку только гражданин России, постоянно проживающий на территории этой страны, имеет право на получение социальной доплаты или пенсии, пишет primpress.ru .

Что касается работающих пенсионеров, то некоторые виды доплат им не положены. Речь идет о социальной доплате к пенсии до прожиточного минимума, доплате за сельский стаж, социальной пенсии по старости, которая назначается при отсутствии требуемого стажа или баллов, а также досрочной пенсии и пенсии по случаю потери кормильца для супруга, который ухаживает за детьми до 14 лет.

Во всех перечисленных случаях пенсионер должен сообщить в ПФР. Это правило распространяется и на пожилых граждан, которые выполняют разовую работу по гражданскому договору, даже без трудоустройства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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