Минтруд анонсировал выплаты в 63 932 рубля для семей России

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В России некоторым семьям выплатят почти по 64 тыс. рублей. О том, кто может оформить такую выплату, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения России, сообщает KONKURENT.RU.
Важно отметить, что это не новая мера поддержки, а выплата, которая начислялась и ранее. Но в 2022 году для нее изменились минимальный и максимальный порог, поскольку вырос МРОТ.
Речь идет о выплате по беременности и родам.
С 2022 года в России, женщине родившей без осложнений, выплатят 63 932 рубля минимум. Максимальная сумма выплаты составляет 360 164 рубля.
В случае осложнений при родах минимальная сумма выплаты составит 71 238 рублей, а максимальный размер пособия составляет 401 325 рублей.
Вырастет также выплата при многоплодной беременности. Минимальный размер пособия для женщин, родивших нескольких детей сразу, составит 88 592 рубля, а максимальный размер пособия для них установлен в размере 499 084 рублей.
Минтруд подчеркнул, что ежегодно в России проводится индексация уровня МРОТ и предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому выплаты матерям повышаются, что особенно важно в период усиления инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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