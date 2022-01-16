ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей

Сегодня, 10:54

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ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей
Фото из открытых источников

В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные средства будут приходить на карточные счета граждан России регулярно каждый месяц. Об этом сообщил российский информационный онлайн портал ВЕСТИ: Приморье, ссылаясь на Пенсионный фонд России. 

Сотрудники данного ведомства объяснили, что указанное право на перечисление повышенной пенсионной выплаты имеют люди преклонного возраста, которые уже отметили 80 лет. Как только человек достигнет указанного возраста, его страховая пенсия сразу же повышается на сумму, равную фиксированной выплате, которая затем индексируется каждый год. С начала этого года размер фиксированной выплаты был проиндексирован на 5,9 процентов и теперь составляет 6 401 рубль. 

Исходя из этого, пенсионеры, достигшие этого возраста, смогут получать в этом году по 12 802 рубля. Также отмечается, что размер фиксированной выплаты может увеличиться еще раз. Все это связано с тем, что Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше порога инфляции на 8,6 процентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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