Четырем категориям россиян разово выплатят по 10 тыс. рублей с 19 января

Уже с 19 января четырем категориям россиян начнут приходить на счета денежные выплаты. Но чтобы получить эти деньги, необходимо предварительно подать заявление в Пенсионный фонд. Решение о выплате должны были уже принять, если граждане обратились в ПФР с заявлением на прошлой неделе, пишет primpress.ru .

Единоразовую выплату получат граждане, попавшие под репрессии после 1917 года, а также россияне, которые были репрессированы в бывших советских республиках. Денежное пособие выдадут репрессированным гражданам, которые позднее были реабилитированы. Выплата также полагается наследникам упомянутых граждан. Размер пособия, которое в этом году было передано из отделений социальной защиты населения в ПФР, может быть разным, но по максимуму россияне могут рассчитывать на 10 тысяч рублей.

Добавим, что после подачи заявления средства переведут на счет получателя в течение пяти рабочих дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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