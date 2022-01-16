Российским пенсионерам зачислят 1 тыс. 200 рублей на карту «Мир» до 25 января 2022 года

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На карту «Мир» до конца января может прийти еще одна выплата.
Дополнительные начисления получат не все, тем не менее, некоторые пожилые граждане смогли воспользоваться возможность оформить выплату в 1,2 тыс. рублей. О том, кто может получить такую выплату, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
Получить 1,2 тыс. рублей смогут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие пожилые граждане. Это граждане, которые являются федеральными льготниками.
Для федеральных льготников, как известно, предусмотрен бесплатный набор социальных услуг. Они могут получить, воспользовавшись такими льготами, бесплатные лекарства, путевки в санаторий и т.д. Но также можно получить и выплату в виде денег. Она будет приходить ежемесячно в виде доплаты к основной пенсии.
Но для того, чтобы получить такую выплату, придется обратиться в ПФР и написать заявление о замене льготы на деньги.
«Но для этого пенсионер сам должен принять решение и попросить ПФР заменить ему льготу деньгами. Заявление подается до 1 октября каждого года, а решение вступает в силу с начала следующего года. То есть те пенсионеры, которые подали заявление в прошлом году, сейчас начнут получать прибавку к пенсии», – объяснила эксперт.
В прошлом году те, кто оформил такую выплату, получили около 1,2 тыс. рублей. Но с 1 февраля 2022 года выплату проиндексируют и она составит уже 1,3 тыс. рублей. Получат такую выплату все, кто ее оформил, до 25 января, поскольку выплатной период заканчивается как раз 25 числа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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