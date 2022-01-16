Российским пенсионерам зачислят 1 тыс. 200 рублей на карту «Мир» до 25 января 2022 года

Сегодня, 09:19

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Российским пенсионерам зачислят 1 тыс. 200 рублей на карту «Мир» до 25 января 2022 года
Фото из открытых источников

На карту «Мир» до конца января может прийти еще одна выплата.

Дополнительные начисления получат не все, тем не менее, некоторые пожилые граждане смогли воспользоваться возможность оформить выплату в 1,2 тыс. рублей. О том, кто может получить такую выплату, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Получить 1,2 тыс. рублей смогут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие пожилые граждане. Это граждане, которые являются федеральными льготниками.

Для федеральных льготников, как известно, предусмотрен бесплатный набор социальных услуг. Они могут получить, воспользовавшись такими льготами, бесплатные лекарства, путевки в санаторий и т.д. Но также можно получить и выплату в виде денег. Она будет приходить ежемесячно в виде доплаты к основной пенсии.

Но для того, чтобы получить такую выплату, придется обратиться в ПФР и написать заявление о замене льготы на деньги.

«Но для этого пенсионер сам должен принять решение и попросить ПФР заменить ему льготу деньгами. Заявление подается до 1 октября каждого года, а решение вступает в силу с начала следующего года. То есть те пенсионеры, которые подали заявление в прошлом году, сейчас начнут получать прибавку к пенсии», – объяснила эксперт.

В прошлом году те, кто оформил такую выплату, получили около 1,2 тыс. рублей. Но с 1 февраля 2022 года выплату проиндексируют и она составит уже 1,3 тыс. рублей. Получат такую выплату все, кто ее оформил, до 25 января, поскольку выплатной период заканчивается как раз 25 числа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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