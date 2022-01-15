Россиянам зачислят по 4000 рублей на карту

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
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В этом году в России появился новый вычет, благодаря чему граждане смогут вернуть себе денежные средства за оплаченные занятия спортом для себя или для своего ребенка. Деньги зачислят россиянам, которые являются официальными налогоплательщиками. Такая выплата полагается гражданам, которые отчисляют налог на доходы физических лиц в размере 13 %. Также важно, чтобы абонемент на спорт был приобретен в организациях, которые есть в утвержденном реестре Минспорта.
Размер выплаты составит 13 % от понесенных расходов. Этот вычет будет включаться в общую сумму возвратов за год. Так, если был годовой абонемент в фитнес-клуб стоимостью 30 тысяч рублей, сумма выплаты будет равна 3900 рублям.
Эту сумму зачислят на банковскую карту гражданам, которые подали заявление. Сделать это можно напрямую через работодателя. Для этого нужно получить уведомление из налоговой, которое можно оформить на сайте ведомства. После этого работодатель перестанет удерживать налог из зарплаты, и деньги будут поступать вместе с выплатой каждый месяц, пишет primpress.ru.
А в следующем году получить выплату можно будет через поданную декларацию о доходах, в которой нужно указать расходы на спорт и фитнес в 2022 году. Переплата по налогу придет на счет в банке после проверки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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