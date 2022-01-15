Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Он отметил, что в крупных супермаркетах со дня на день можно ожидать нового витка цен на продукты питания. Об этом, к слову, уже предупредили федеральные сети Федеральную антимонопольную службу. В письме, которое они направили в ФАС, указано, что рост цен на самые важные продукты питания будет незначительным. Тем не менее даже те 10%, о которых говорится в письме, для многих пенсионеров будут довольно ощутимыми.
Повышение цен затронет снова продукты из категории социально важных. Это те продукты, которые составляют едва ли не на 100% рацион наименее защищенных слоев населения, которыми в нашей стране являются и пенсионеры.
Всего в списке продуктов, на которые повысятся цены, около 200 наименований, в том числе масло, молоко, сахар, хлеб и овощи из так называемого борщевого набора.
«Пенсии россиян сжимаются в последние месяцы. В магазин уже многие ходят, как в музей: пришел, посмотрел и пошел обратно. Хочется надеяться, что повышенную индексацию пенсий проведут как можно скорее, чтобы немного облегчить ситуацию для пожилых граждан», – отметил Власов.
Аналитики опасаются, что рост цен в стране продолжиться. За первые недели января инфляция составила 0,2%, а новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом «омикрон» будет способствовать тому, что инфляция сохранится и далее на достаточно ощутимом уровне.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...Подробнее
Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...Подробнее
Необходимый документ можно получить бесплатно, подав соответствующий запрос в Пенсионный фонд. Российские граждане...Подробнее
Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...Подробнее
В 2022 году в Санкт-Петербурге будет открыто всего три спортивные площадки, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский и...Подробнее
Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе. Трагедии чудом удалось избежать...Подробнее
Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...Подробнее
Комментировать