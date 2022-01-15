Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Сегодня, 18:59

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Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
Фото из открытых источников

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Он отметил, что в крупных супермаркетах со дня на день можно ожидать нового витка цен на продукты питания. Об этом, к слову, уже предупредили федеральные сети Федеральную антимонопольную службу. В письме, которое они направили в ФАС, указано, что рост цен на самые важные продукты питания будет незначительным. Тем не менее даже те 10%, о которых говорится в письме, для многих пенсионеров будут довольно ощутимыми.

Повышение цен затронет снова продукты из категории социально важных. Это те продукты, которые составляют едва ли не на 100% рацион наименее защищенных слоев населения, которыми в нашей стране являются и пенсионеры.

Всего в списке продуктов, на которые повысятся цены, около 200 наименований, в том числе масло, молоко, сахар, хлеб и овощи из так называемого борщевого набора.

«Пенсии россиян сжимаются в последние месяцы. В магазин уже многие ходят, как в музей: пришел, посмотрел и пошел обратно. Хочется надеяться, что повышенную индексацию пенсий проведут как можно скорее, чтобы немного облегчить ситуацию для пожилых граждан», – отметил Власов.

Аналитики опасаются, что рост цен в стране продолжиться. За первые недели января инфляция составила 0,2%, а новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом «омикрон» будет способствовать тому, что инфляция сохранится и далее на достаточно ощутимом уровне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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