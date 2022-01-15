Россиян предупредили о росте тарифов на ЖКХ до 50 % в январе

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
С нового года тарифы по такой услуге ЖКХ, как капитальный ремонт жилья, увеличились во всех регионах России. Это означает, что с 17 января граждане начнут получать квитанции за текущий месяц с новыми значениями по оплате. Причем в некоторых регионах эти цифры превысили обещанные правительством значения. Примечательно, что такая услуга является обязательной, поэтому отказаться от нее нельзя.
Еще в минувшем году Минстрой обещал, что стоимость контрактов на капремонт может увеличится не более чем на 25%. Также было заявлено, что на самих гражданах это не отразится, так как с них дополнительные средства взимать не будут. Однако все оказалось иначе. Несколько регионов уже объявили о небывалом увеличении платы на капитальный ремонт жилья. Например, в Ульяновской области тарифы повысились на 50% для девятиэтажек, в Астраханской области услуга стала дороже на 31% для домов без лифта, в Орловской области за эту услугу придется платить на 38% больше, а в Подмосковье – на 32%.
В Приморском крае минимальный тариф составит 8,78 рубля с одного квадрата жилья. В целом с 2014 года оплата услуги повысилась более чем на два рубля, пишет primpress.ru.
Между тем юрист Ирина Сивакова отмечает, что правительство установило предельный рост тарифов до 6,5% в стране. Согласно законодательству, взносы на капремонт не включаются в этот список, так как их размер утверждают в регионах власти, которые могут поступать по своему усмотрению. Чиновники заявляют, что резкий скачок тарифов обусловлен внушительным подорожанием строительных материалов. Однако это объяснение для россиян ничего не меняет, так как им в любом случае придется эту услугу оплачивать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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