Новая выплата в 5000 рублей за стаж 30 лет вводится гражданам в РФ с 17 января 2022 года

Специалисты сообщили об условиях получения новой денежной выплаты от государства, которая станет доступна уже с 17 января текущего года. Для того, чтобы получить 5000 рублей от государства, гражданин должен иметь рабочий стаж не менее 30 лет, после чего ему присуждается почетное звание ветерана труда. Об этом сообщает «Primpress.ru».

С 2022 года региональные власти приняли решение упростить процедуру присуждения звания почетного ветерана труда. Указывается, что для получения региональной выплаты достаточно иметь стаж работы в 30 лет, при этом для федеральной выплаты по-прежнему требуется наличие стажа в 40 лет. Региональные власти Новосибирской области уже внедрили новые правила, решив дать возможность большему числу пенсионеров получить почетный знак ветерана труда. Указывается, что при наличии общего стажа в 30 лет — не важно, в каких отраслях, — отныне присуждается звание ветерана труда, и назначается денежная доплата.

«Губернаторы Астраханской, Новгородской и Свердловской областей в свою очередь сделали заявления о том, что в этих регионах будут идти доплаты пенсионерам за определенный стаж работы. В ряде случаев ежемесячные доплаты смогут достигать и 5000 рублей ежемесячно», - отметили специалисты.

Для того, чтобы получить указанную помощь, гражданин должен обратиться в местное отделение МФЦ для подачи заявления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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