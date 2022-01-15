ПФР сообщил о доплате всем гражданам в России, у кого пенсия от 9 до 23 тыс. рублей

В Пенсионном фонде рассказали о том, какие доплаты могут получить те, у кого пенсия ниже минимального регионального уровня.

Новые условие начисления добавок к так называемым минимальным пенсиям озвучили эксперты, передает PRIMPRESS .

Стоит отметить, что на законодательном уровне понятие «минимальные пенсии» не фигурирует. Так называют те пенсии, которые равны прожиточному минимуму и в каждом регионе размер таких выплат отличается. Прожиточный минимум пересматривается ежегодно в сторону увеличения.

Но если пенсия ниже прожиточного минимума, то пенсионеру начисляют доплаты. Это может быть как федеральная доплата, если речь идет о федеральном прожиточном минимуме, так и региональная.

С 1 января 2022 года уже нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд для назначения доплат к пенсии до прожиточного минимума. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня ее назначения. Поэтому пенсии пожилые люди получат не ниже прожиточного минимума. Например, в Татарстане это лишь 8 тыс. рублей, тогда как на Чукотке прожиточный минимум для пенсионера составляет 23 400 рублей, а это значит, что ниже данного уровня там пенсии не начисляются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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