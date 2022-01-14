Пожилым гражданам в России 55–60 лет назначили новую выплату в размере 1 тыс. 500 рублей в январе 2022 года

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
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Российским гражданам сообщили о введении новой денежной выплаты для пенсионеров на региональных уровнях. Претендовать на эту выплату имеют право пожилые россияне уже с 55 и 60 лет.
Речь идет о людях, достигших пенсионного возраста, которые в свое время не были равнодушны к чужой беде и сдавали донорскую кровь и плазму.
Все, кто был удостоен звания «Почетный донор России или СССР» могут рассчитывать на дополнительные средства. Новая выплата введена для этой категории граждан с 1 января 2022 года. Как сообщают представители властей, именно такую сумму пенсионеры должны будут потратить на оплату коммунальных услуг. К сожалению, ситуация сегодня сложилась таким образом, что коммунальные платежи стали в большинстве случаев, неподъемными для бюджета таких граждан.
Приведем в пример как будут осуществляться такие выплаты в Мурманской области. В данном регионе размер доплаты составляет 1500 рублей в месяц. На получение этих денег имеют право женщины в возрасте 55 лет и более, а также мужчины 60+. Необходимо при оформлении данного пособия иметь при себе нагрудный знак почетного донора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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