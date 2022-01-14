Части граждан РФ зачислят на карту 5 тысяч 200 рублей от соцзащиты 17-18 января

Выплаты деньгами от российского государства придут на карточки многих соотечественников уже с понедельника, 17 января. Семьи россиян уже давно ожидают эти деньги. В этот раз пособия будут перечислены на счета граждан уже в новом, увеличенном объеме. Об этом пишет на своих страницах информационное онлайн издание PRIMPRESS. Имеются в виду выплаты, назначенные родителям детей 3-7 лет. Ранее эти перечисления совершались на карточные счета банка семей с детьми ежемесячно в начальные числа, либо на протяжении первых 2 недель.

Празднование Нового года и Рождества несколько скорректировало данный процесс. Хотя некоторая доля перечислений за январь 2022-го была сделана раньше срока в конце декабря 2021 года. Это пенсии и различные социальные выплаты — их раньше времени получили многие россияне. Но родители с детьми 3-7 лет пока ещё ждут своих денег, поэтому эта категория получателей субсидий начала задаваться вопросами в социальных сетях. Люди хотят знать точно, когда им поступят средства, положенные от государства.

Оно и понятно, ведь многие российские семьи рассчитывают на эти средства. За длинные праздники люди и их дети потратили львиную долю собственного бюджета. Сотрудники региональных министерств труда и социальной защиты говорят, что перечисления на карты денег за январь семьи с детьми увидят в самой ближайшей перспективе.

«С высокой степенью вероятности, выплаты семьям с детьми за январь на расчетные карточные счета получателей стартует с 17 января», — объяснили чиновники соцзащиты.

Получить пособие смогут те родители, чей средний доход находится на уровне ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. А размер самой выплаты равен детскому региональному ПМ. Например, в Пензенской области с 2022 года такой показатель составляет 10 400 рублей. Это значит, что на счета граждан поступят по 5200 рублей. Однако тем семьям, которые не смогли выбраться из бедности, назначат выплату уже в размере 75% минимума или даже в полном размере. Для этого необходимо подать заявление на перерасчет пособия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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