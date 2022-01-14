ПФР предупредил граждан в России о денежных взысканиях после 17 января 2022 года

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
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В Пенсионном фонде России напомнили о том, что отчетная кампания по сбору информации о трудовом стаже граждан, завершается. Работодатели должны успеть отправить в ведомство отчеты с актуальными сведениями о работниках по состоянию на декабрь 2021 года. Об этом сообщило издание PRIMPRESS.
Обычно такие отчеты в Пенсионный фонд следует успеть отправить в срок до 15-го числа. Но поскольку в январе день окончания приема документов выпал на субботу, сроки несколько скорректировали и продлили. В управлении ПФР по Алтаю уточнили, что отчеты, а это сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, работодателям следует сдать до 17 января.
Они должны быть развернутыми и содержать всю информацию о приеме или увольнении сотрудников, о повышении или понижении в должности, о переводе из отдела в отдел.
Не стоит медлить. Фонд строго следит за сроками подачи отчетов. Если данные представлены несвоевременно или же был нарушен порядок сведений в электронной документации, работодателям следует быть готовым к санкциям. За каждого работника может быть насчитан штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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