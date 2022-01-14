ПФР предупредил граждан в России о денежных взысканиях после 17 января 2022 года

Сегодня, 17:54

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ПФР предупредил граждан в России о денежных взысканиях после 17 января 2022 года
Фото из открытых источников

В Пенсионном фонде России напомнили о том, что отчетная кампания по сбору информации о трудовом стаже граждан, завершается. Работодатели должны успеть отправить в ведомство отчеты с актуальными сведениями о работниках по состоянию на декабрь 2021 года. Об этом сообщило издание PRIMPRESS.

Обычно такие отчеты в Пенсионный фонд следует успеть отправить в срок до 15-го числа. Но поскольку в январе день окончания приема документов выпал на субботу, сроки несколько скорректировали и продлили. В управлении ПФР по Алтаю уточнили, что отчеты, а это сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, работодателям следует сдать до 17 января.

Они должны быть развернутыми и содержать всю информацию о приеме или увольнении сотрудников, о повышении или понижении в должности, о переводе из отдела в отдел.

Не стоит медлить. Фонд строго следит за сроками подачи отчетов. Если данные представлены несвоевременно или же был нарушен порядок сведений в электронной документации, работодателям следует быть готовым к санкциям. За каждого работника может быть насчитан штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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