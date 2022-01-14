В ГД заявили гражданам в России о риске лишиться путинской надбавки к пенсии

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Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов сообщил о подводных камнях «путинской надбавки» к пенсии. Политик заявил, что хотя инициатива президента РФ направлена на улучшение материального благополучия пенсионеров, однако из-за стремительного роста инфляции возрастное население России просто не ощутит, что им была предоставлена материальная надбавка. Об этом пишет «URA.Ru».
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал решение правительства осуществить индексацию пенсий на 8.6%. По словам политика, очень быстрые темпы роста инфляции нивелируют усилия государства по материальному обеспечению пенсионеров, ведь когда пожилые граждане получат свою надбавку, эти средства уже утратят покупательскую способность.
«Правительство должно как можно оперативнее выполнить поручение главы государства по доиндексации пенсий. Иначе инфляция просто-напросто съест президентскую прибавку. Как следствие, старики опять будут нищенствовать», - прокомментировал Сергей Миронов.
Политик подчеркнул, что действительно помочь пенсионерам можно только в случае, если материальная надбавка будет предоставлена уже сейчас и не только для неработающего населения, но и для работающих пенсионеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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